Відомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії

Український бодібілдер Дмитро Підопригора загинув на війні проти Росії.

34-річний харків'янин разом із побратимами воював у Білогорівці (Луганська область), коли 19 січня потрапив під смертельний мінометний обстріл.

Дмитро з 2021 року був майстром спорту України з бодібілдингу. На його рахунку перемога у Кубку України-2021 серед чоловіків у дисципліні фізик у ростовій категорії до 176 см, а також численна кількість медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".