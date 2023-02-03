Відомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Спортсмен загинув на фронті
Український бодібілдер Дмитро Підопригора загинув на війні проти Росії.
34-річний харків'янин разом із побратимами воював у Білогорівці (Луганська область), коли 19 січня потрапив під смертельний мінометний обстріл.
Дмитро з 2021 року був майстром спорту України з бодібілдингу. На його рахунку перемога у Кубку України-2021 серед чоловіків у дисципліні фізик у ростовій категорії до 176 см, а також численна кількість медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.