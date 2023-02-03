Відомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії

Спортсмен загинув на фронті

Відомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Боєць загинув на Донбасі
© Фото из соцсетей

Український бодібілдер Дмитро Підопригора загинув на війні проти Росії.

34-річний харків'янин разом із побратимами воював у Білогорівці (Луганська область), коли 19 січня потрапив під смертельний мінометний обстріл.

Дмитро з 2021 року був майстром спорту України з бодібілдингу. На його рахунку перемога у Кубку України-2021 серед чоловіків у дисципліні фізик у ростовій категорії до 176 см, а також численна кількість медалей на обласних та всеукраїнських змаганнях.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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