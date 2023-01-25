Під Бахмутом загинув 30-річний переможець Кубка світу з ММА: його називали "Небезпечним"

Війна з російськими окупантами забирає життя найкращих синів та дочок України - у боротьбі за Незалежність нашої держави під Бахмутом загинув відомий боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, інформує Апостроф.

Про смерть бійця повідомила Національна федерація ММА України.

Трагедія сталася у понеділок, 23 січня.

"Вихованець БК “Фенікс” м.Київ, володар Кубка Світу з ММА, віцечемпіон Європи з ММА та багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52.2 кг. Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав чудове почуття гумору", - йдеться у повідомленні.

Костриця навчався у київському бійцівському клубі "Фенікс". У 2019 році у Римі він взяв срібло на чемпіонаті Європи з ММА, а у 2021 в Празі Едуард став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг. На тому турнірі в Чехії збірна України була найкращою у молодіжному командному заліку та третьою – у дорослому.

Крім великих титулів, Костриця мав десятки медалей різних українських та міжнародних турнірів. Його хобі також було знімати жартівливі ролики та робити колажі.

У 2022 році Едуард вступив у свій вирішальний бій – за Україну, перебуваючи в останні тижні свого життя в одній із найгарячіших точок під Бахмутом. 23 січня він вирушив на своє останнє бойове завдання, під час виконання якого і загинув.


Марія Швець, Апостроф





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