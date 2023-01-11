"Ми УЄФА взагалі не потрібні": легендарний російський футболіст розповів про санкції проти окупантів

Росіяни не можуть проводити офіційних матчів.

Аршавін працює у "Зеніті" разом із Тимощуком
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Легендарний нападник збірної Росії, "Зеніту" та лондонського "Арсеналу" Андрій Аршавін заявив про те, що в УЄФА не особливо зацікавлені у співпраці з Росією.

"Ми шантажуємо УЄФА переходом до Азії? Який шантаж? Ми не в такій сильній позиції. "Ви йдете? Ну і гаразд" – ось, як це могло б виглядати. Ми УЄФА взагалі не потрібні. Коли конфлікт почався, вони швидко прибрали "Газпром" і взагалі не парилися. Може, як гроші ми їм потрібні, але як футбол... Думаєте, вони хотіли бачити "Зеніт" у Лізі чемпіонів? Звичайно, ні. Вони б краще "Тоттенхем" умовний бачили. Або "Манчестер Юнайтед". Образненько, зате чесно", - сказав Аршавін.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі. 2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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