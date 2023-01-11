"Ми УЄФА взагалі не потрібні": легендарний російський футболіст розповів про санкції проти окупантів

Легендарний нападник збірної Росії, "Зеніту" та лондонського "Арсеналу" Андрій Аршавін заявив про те, що в УЄФА не особливо зацікавлені у співпраці з Росією.

"Ми шантажуємо УЄФА переходом до Азії? Який шантаж? Ми не в такій сильній позиції. "Ви йдете? Ну і гаразд" – ось, як це могло б виглядати. Ми УЄФА взагалі не потрібні. Коли конфлікт почався, вони швидко прибрали "Газпром" і взагалі не парилися. Може, як гроші ми їм потрібні, але як футбол... Думаєте, вони хотіли бачити "Зеніт" у Лізі чемпіонів? Звичайно, ні. Вони б краще "Тоттенхем" умовний бачили. Або "Манчестер Юнайтед". Образненько, зате чесно", - сказав Аршавін.