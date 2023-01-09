Український футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії

Олексій Сич допоміг перемогти "Кортрейку".

Український футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії
Сич грає за "Кортрейк" в оренді

Український півзахисник "Кортрейка" Олексій Сич провів результативний матч у чемпіонаті Бельгії.

У 19-му турі команда українця зустрічалася з "Левеном" і здобула перемогу з рахунком 3:2.

Сич вийшов на поле у стартовому складі, а на 43-й хвилині віддав результативний пас на партнера. На 51-й хвилині українець відзначився вже сам та вивів свою команду вперед – для хавбека це дебютний гол за команду.

Завдяки цій перемозі "Кортрейк" залишив зону вильоту і вийшов на 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

21-річний Олексій Сич перейшов до "Кортрейку" на правах оренди у вересні минулого року. Права на футболіста належать львівському "Руху".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Президент UFC побився з дружиною у нічному клубіПрезидент UFC побився з дружиною у нічному клубі
Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клубФутболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб
"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі"Шахтар" продовжив оренду свого легіонера в бразильському клубі
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єриКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єри
Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022
Український боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддівУкраїнський боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддів
"Реал" вперше у XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без іспанців"Реал" вперше у XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без іспанців
Український голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІУкраїнський голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІ
Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клубФутболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб
Під Бахмутом загинув відомий український стронгменПід Бахмутом загинув відомий український стронгмен
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
Помер легендарний італійський футболістПомер легендарний італійський футболіст
У Франції заарештували футболіста за контрабанду 100 кг кокаїнуУ Франції заарештували футболіста за контрабанду 100 кг кокаїну
Последние новости
Подгружаем последние новости