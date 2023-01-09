Український футболіст став героєм матчу чемпіонату Бельгії

Український півзахисник "Кортрейка" Олексій Сич провів результативний матч у чемпіонаті Бельгії.

У 19-му турі команда українця зустрічалася з "Левеном" і здобула перемогу з рахунком 3:2.

Сич вийшов на поле у стартовому складі, а на 43-й хвилині віддав результативний пас на партнера. На 51-й хвилині українець відзначився вже сам та вивів свою команду вперед – для хавбека це дебютний гол за команду.

Завдяки цій перемозі "Кортрейк" залишив зону вильоту і вийшов на 15-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

21-річний Олексій Сич перейшов до "Кортрейку" на правах оренди у вересні минулого року. Права на футболіста належать львівському "Руху".