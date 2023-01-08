Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді

Катерина Володько виграла свій сьомий титул у кар'єрі.

Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді
Катерина Володько виграла перший одиночний титул із 2017 року
© btu.org.ua

Українська тенісистка Катерина Володько, яка раніше виступала під дівочим прізвищем Бондаренко, стала чемпіонкою хардового турніру ITF W40 у Нонтхабурі (Таїланд).

Українка пробилася у фінал, де зустрічалася з росіянкою Валерією Савіних і здобула перемогу в двох сетах з рахунком 6:2, 6:3. Катерина перервала серію із дев'яти перемог своєї суперниці.

Для 36-річної Володько це сьомий титул у одиночному розряді та п'ятий на турнірах ITF у кар'єрі. Українка стала чемпіонкою одиночної першості вперше з 2017 року. Цей успіх дозволить їй повернутися до топ-260 світового рейтингу.

Варто зазначити, що головним успіхом у кар'єрі Катерини Володько є перемога у парному розряді із сестрою Альоною на Australian Open-2008.


Данило Слесь, ZN.ua





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