Українська тенісистка обіграла росіянку та стала чемпіонкою турніру в Таїланді

Українська тенісистка Катерина Володько, яка раніше виступала під дівочим прізвищем Бондаренко, стала чемпіонкою хардового турніру ITF W40 у Нонтхабурі (Таїланд).

Українка пробилася у фінал, де зустрічалася з росіянкою Валерією Савіних і здобула перемогу в двох сетах з рахунком 6:2, 6:3. Катерина перервала серію із дев'яти перемог своєї суперниці.

Для 36-річної Володько це сьомий титул у одиночному розряді та п'ятий на турнірах ITF у кар'єрі. Українка стала чемпіонкою одиночної першості вперше з 2017 року. Цей успіх дозволить їй повернутися до топ-260 світового рейтингу.

Варто зазначити, що головним успіхом у кар'єрі Катерини Володько є перемога у парному розряді із сестрою Альоною на Australian Open-2008.