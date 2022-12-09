Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Українка Каміла Конотоп здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у колумбійському місті Богота.

У ваговій категорії 59 кг вона виборола "малу" бронзу у ривку, показавши результат – 102 кг. У сумі двоборства Каміла фінішувала на шостій позиції – 223 кг (102+121). Золото здобула колумбійка Енні Альварес з результатом 234 кг.

Ця медаль стала першою для України на цій світовій першості. Також це дебютна нагорода харків'янки Конотопа на такому рівні.

Зазначимо, що на ЧС у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Маневська (87 кг).

Нагадаємо, у жовтні Конотоп виграла чемпіонат Європи U-23 в албанському Дурресі.