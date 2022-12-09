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2022-12-09
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Є перша нагорода на турнірі.
Конотоп виграла бронзу© Фото из соцсетей
Українка Каміла Конотоп здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який проходить у колумбійському місті Богота.
У ваговій категорії 59 кг вона виборола "малу" бронзу у ривку, показавши результат – 102 кг. У сумі двоборства Каміла фінішувала на шостій позиції – 223 кг (102+121). Золото здобула колумбійка Енні Альварес з результатом 234 кг.
Ця медаль стала першою для України на цій світовій першості. Також це дебютна нагорода харків'янки Конотопа на такому рівні.
Зазначимо, що на ЧС у Колумбії також виступатимуть українки Марія Гангур (64 кг), Ірина Деха (81 кг), Аліна Марущак (81 кг) та Анастасія Маневська (87 кг).
Нагадаємо, у жовтні Конотоп виграла чемпіонат Європи U-23 в албанському Дурресі.
Олексій Леонічев, ZN.ua