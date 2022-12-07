На ЧС-2022 воротар збірної Марокко повторив рекорд Шовковського

У вівторок, 6 грудня, завершився матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу між збірними Марокко та Іспанії.

Гра завершилася сенсаційним проходом Марокко до чвертьфіналу після серії пенальті.

У післяматчевій серії пенальті Яссін Буну повторив подвиг українського голкіпера Олександра Шовковського, який на ЧС-2006 також відбив три удари та утримав свої ворота сухими у серії пенальті проти Швейцарії.

31-річний Буну виступає за іспанську "Севілью", також грав за "Жирону" та "Сарагосу".

47-річний Шовковський є легендою збірної України та "Динамо". У складі київського клубу воротар 14 разів ставав чемпіоном України, 11 разів перемагав у Кубку України та 6 разів завойовував Суперкубок України.

За збірну України футболіст провів 92 матчі та став чвертьфіналістом чемпіонату світу 2006 року.