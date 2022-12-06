Ще один український боксер проведе бій за титул чемпіона світу

Український боксер Карен Чухаджян (21-1, 11 КО) проведе поєдинок проти Джарона Енніса (29-0, 27 КО) за тимчасовий пояс IBF у напівсередній вазі, повідомляє BoxingScene .

Бій відбудеться 7 січня у Вашингтоні на вечорі боксу промоутерської компанії Premier Boxing Champions. Головним поєдинком стане протистояння Джервонти Девіса з Ектором Луїсом Гарсією.

Зазначимо, що Енніс став обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Еррол Спенс. Спенс має провести обов'язковий захист поясу WBC із Кітом Турманом.

Нагадаємо, свій останній бій Чухаджян провів на початку липня, тоді переміг австралійця Блейка Мінто та захистив титул IBF Inter-Continental.