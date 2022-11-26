Відомий український боксер вперше у кар'єрі побореться за титул чемпіона світу

Український середньоваговик Андрій Великовський уперше в кар'єрі побореться за титул чемпіона світу.

У поєдинку за вакантний пояс IBO Великовський (21-2-2, 14КО) зійдеться з непереможним кубинським проспектом Ослейсом Іглесіасом (7-0, 6КО).

Поєдинок стане центральною подією боксерського шоу у польському Глівіце, що відбудеться 9 грудня.

Зазначимо, що 28-річний Великовський виграв 14 поспіль поєдинків. Востаннє українець програвав ще 2017 року.

В останньому на цей момент своєму бою, у липні 2022-го, Андрій нокаутував румуна Каталіна Парасківана (21-2, 7 КО).