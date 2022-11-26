Президент федерації хокею України вийшов зі складу НОК

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко вирішив вийти зі складу Національного олімпійського комітету (НОК).

"Подав заяву на виключення мене зі складу членів НОК. Мав би за честь продовжував би представляти інтереси розвитку хокею в українському олімпійському русі, проте не за такого складу та не за таких обставин.

Моє рішення безкомпромісне з декількох причин. По-перше, з поваги до тих, хто на фронті буквально чистить нашу країну від зрадників та ворогів. А друге і, можливо, навіть обнадійливе – наше суспільство такий прецедент не проковтне. Реваншу старих облич не буде.

Думаю, кожен із нас обіцяв робити все можливе для відновлення нашої країни. Друзі, цей час настав. НОК потрібні прозорі та чесні перевибори. А нам потрібна незламна віра у світле майбутнє. Все буде добре", – написав Зубко у Facebook.

Нагадаємо, за підсумками виборів президентом НОК став чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, а до складу організації увійшли депутати забороненої в Україні партії ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич.

Обидва врешті-решт залишили склад НОК, але на тлі ситуації з посади віцепрезидента організації пішов Андрій Шевченко, а зі складу вийшли Жан Беленюк та виконувач обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.