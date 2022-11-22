"Манчестер Юнайтед" офіційно розірвав контракт із Кріштіану Роналду

"Манчестер Юнайтед" офіційно оголосив про те, що Кріштіану Роналду покинув клуб.

У повідомленні йдеться, що сторони розірвали договір за взаємною згодою.

Клуб подякував португальцю за величезний внесок у розвиток команди протягом двох періодів його кар'єри у манкуніанському клубі

Нагадаємо, 37-річний Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" із серпня 2021 року. Його контракт із клубом був розрахований до 2023 року.

У жовтні "Манчестер Юнайтед" виключив Роналду зі складу після відмови вийти на заміну у матчі АПЛ. Через деякий час клуб повернув португальця до складу.

У листопаді зірковий португалець у розмові з журналістом Пірсом Морганом розкритикував МЮ, а також заявив, що не поважає головного тренера команди Еріка тен Хага. Загалом за "червоних дияволів" Кріштіану забив 145 голів у 346 матчах.