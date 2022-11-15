"Шахтар" оформив трансфер грузинського футболіста – ЗМІ

Донецький "Шахтар" погодив трансфер правого захисника грузинського клубу "Сабуртало" Георгія Гочолейшвілі.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст ще влітку міг опинитись у "Дніпрі-1", але в останній момент через війну відмовився переходити до клубу.

Очікується, що Гочолейшвілі приєднається до "гірників" узимку і почне виступати за донеччан вже у другій половині сезону.

Георгій Гочолейшвілі може закрити позицію правого захисника. Гравець має досвід виступів лише у себе на батьківщині, а також провів чотири поєдинки за молодіжну збірну Грузії.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 600 тисяч євро.