Федерація біатлону України отримала нового президента

У понеділок, 14 листопада, у Києві відбулася конференція Федерації біатлону України, на якій було обрано нового президента федерації.

Вибори виграв Іван Крулько, який випередив відомого біатлоніста Дмитра Підручного.

Повідомляється, що 58 делегатів проголосували за Крулька, 31 – за Підручного. Крулько замінить багаторічного президента федерації Володимира Бринзака.

Зазначимо, що 41-річний Крулько є народним депутатом від ВО "Батьківщина". Є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з бюджету ВРУ IX скликання.

Нагадаємо, що минулого сезону Кубка світу з біатлону в активі України лише одна бронзова медаль, яку в сингл-міксті в Оберхофі здобули Артем Тищенко та Дар'я Блашко.