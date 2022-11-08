Україна здобула 22 медалі на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Збірна України з бодібілдингу здобула 22 медалі на чемпіонаті світу в Іспанії.

Єдине золото для України у чоловіків виборов Роман Губрій у дисципліні класик фізик (ростова категорія до 175 см). А срібні медалі здобули Олександр Мунтян та Станіслав Тарасов – до 182 та 180 см відповідно.

Найбільше в українців бронзових нагород – шість. Призерами стали Станіслав Візенгер (класичний бодібілдинг та менс геймз), Руслан Подопригора, Сергій Семенюк, Олександр Богданов та Володимир Андреїшин.

Жіноча національна команда привезла з Іспанії 8 золотих, 3 срібні та 2 бронзові медалі.

Цей результат дозволив українській команді посісти третє місце у медальному заліку. На другому місці Північна Корея – 129 балів, перший Іран – 252 залікові пункти.