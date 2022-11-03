Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Боротьбу за трофей продовжать 16 клубів.

Визначились усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
"Реал" є чинним переможцем ЛЧ
© Real Madrid

У Лізі чемпіонів завершився груповий етап, за підсумками якого визначились 16 команд, які зіграють у плей-офф турніру.

У 1/8 фіналу ЛЧ з перших місць у своїх групах пробилися "Наполі" (Італія), "Порту" (Португалія), "Баварія" (Німеччина), "Тоттенхем" (Англія), "Челсі" (Англія), "Реал" Мадрид (Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія) та Бенфіка (Португалія).

З других місць вийшли "Ліверпуль" (Англія), "Брюгге" (Бельгія), "Інтер" (Італія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) та ПСЖ (Франція).

Команди, які посіли треті місця, вибули у стикові матчі (1/16 фіналу) Ліги Європи. Це "Шахтар" (Україна), "Аякс" (Нідерланди), "Баєр" (Німеччина), "Барселона" (Іспанія), "Спортінг" (Португалія), "РБ Зальцбург" (Австрія), "Севілья" (Іспанія) та "Ювентус" (Італія).

Представники ЛЧ зустрінуться у стиках Ліги Європи з командами, які посіли другі місця у групах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та стикових матчів Ліги Європи відбудеться 7 листопада.


Данило Слесь, ZN.ua





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