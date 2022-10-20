Новостей.COM ⇒
2022-10-20
Чемпіонат Іспанії з футболу може бути призупинено через новий закон – ЗМІ
Клуби стурбовані законом про спорт.
Ла Ліга стурбована законом про спорт© afflictor.com
Чемпіонат Іспанії з футболу може бути припинено, про що
За інформацією джерела, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас проведе позачергове засідання 27 жовтня. На ньому обговорюватиметься питання паузи у чемпіонаті.
Така ситуація склалася через новий закон про спорт в Іспанії. Він дозволяє клубам одночасно виступати в Ла Лізі та європейській Суперлізі, якщо буде зроблено спробу знову створити цей турнір.
Представники Ла Ліги та 16 клубів раніше зустрічалися з міністром спорту та культури Іспанії Мікелем Ісетою, щоб висловити свою позицію з цього питання.
Якщо закон не буде змінено, то вже з 28 жовтня всі матчі Ла Ліги та Сегунди (другий дивізіон – прим.) в Іспанії опиняться на паузі.
Данило Слесь, ZN.ua