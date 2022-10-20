Чемпіонат Іспанії з футболу може бути призупинено через новий закон – ЗМІ

Клуби стурбовані законом про спорт.

Чемпіонат Іспанії з футболу може бути призупинено через новий закон – ЗМІ
Ла Ліга стурбована законом про спорт
© afflictor.com

Чемпіонат Іспанії з футболу може бути припинено, про що повідомляє Cope.

За інформацією джерела, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас проведе позачергове засідання 27 жовтня. На ньому обговорюватиметься питання паузи у чемпіонаті.

Така ситуація склалася через новий закон про спорт в Іспанії. Він дозволяє клубам одночасно виступати в Ла Лізі та європейській Суперлізі, якщо буде зроблено спробу знову створити цей турнір.

Представники Ла Ліги та 16 клубів раніше зустрічалися з міністром спорту та культури Іспанії Мікелем Ісетою, щоб висловити свою позицію з цього питання.

Якщо закон не буде змінено, то вже з 28 жовтня всі матчі Ла Ліги та Сегунди (другий дивізіон – прим.) в Іспанії опиняться на паузі.


Данило Слесь, ZN.ua





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