Перспективний український футболіст вдало дебютував за шотландський клуб

Український форвард Микола Кухаревич дебютував за "Хіберніан" у шотландській Прем'єр-лізі.

У суботу, 17 вересня, "Хіберніан" переміг "Абердін" у рамках 8-го туру чемпіонату Шотландії з рахунком 3:1.

Українець вийшов у стартовому складі команди, а на 73-й хвилині віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, котрий встановив остаточний рахунок у матчі.

Нагадаємо, 21-річний футболіст належить французькому "Труа". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Льовен" і не відзначився результативними діями у 11 матчах. "Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону.

Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", а заявити про себе футболіст зміг у складі львівського "Руху", звідки перейшов до "Труа", підписавши контракт на п'ять років. За французів українець провів поки що лише два матчі.