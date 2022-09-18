Перспективний український футболіст вдало дебютував за шотландський клуб

Українець допоміг своїй команді перемогти.

Перспективний український футболіст вдало дебютував за шотландський клуб
Контракт Кухаревича належить французькому "Труа"
© ТСН

Український форвард Микола Кухаревич дебютував за "Хіберніан" у шотландській Прем'єр-лізі.

У суботу, 17 вересня, "Хіберніан" переміг "Абердін" у рамках 8-го туру чемпіонату Шотландії з рахунком 3:1.

Українець вийшов у стартовому складі команди, а на 73-й хвилині віддав результативну передачу на Джоша Кемпбелла, котрий встановив остаточний рахунок у матчі.

Нагадаємо, 21-річний футболіст належить французькому "Труа". З минулого року українець виступав в оренді за бельгійський "Льовен" і не відзначився результативними діями у 11 матчах. "Хіберніан" орендував форварда до кінця сезону.

Микола Кухаревич є вихованцем "Волині", а заявити про себе футболіст зміг у складі львівського "Руху", звідки перейшов до "Труа", підписавши контракт на п'ять років. За французів українець провів поки що лише два матчі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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