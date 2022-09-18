"Почуття апокаліпсису": відомий український тенісист розповів про перші дні війни у Києві

Столиця України зазнала обстрілів.

36-річний Стаховський народився у Києві
© btu.org.ua

Український тенісист Сергій Стаховський згадав про те, як для нього розпочиналося повномасштабне вторгнення Росії.

"Коли стоїш у центрі Києва в обід і порожнє місто, і немає жодної людини, і тільки сирена виє, це повне почуття апокаліпсису. Моя служба? 24 лютого мене розподілили до групи, яка вже функціонувала. Мене розподілили у підрозділ, який був в центрі Києва. Зброю я отримував уже у підрозділі. 9… майже 10 тижнів ніс службу. Перші два тижні було страшнувато, якщо чесно", – розповів Стаховський в ефірі Youtube-каналу "Пряма червона".

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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