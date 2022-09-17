Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі
Українці ведуть боротьбу за повернення до елітного дивізіону турніру, інформує
Збірна України у Лізі націй сезону-2022/23 виступає у першій групі дивізіону B.
Підопічні Олександра Петракова ведуть боротьбу у квартеті з Ірландією, Шотландією та Вірменією.
Календар матчів збірної України
8 червня
Ірландія - Україна - 0:1
Гол: Циганков, 47
11 червня
Україна - Вірменія - 3:0
Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84
14 червня
Україна - Ірландія - 1:1
Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31
21 вересня
Шотландія - Україна
24 вересня
Вірменія - Україна
27 вересня
Україна - Шотландія
Турнірна таблиця групи 1 Ліги B
Переможець групи отримає путівку до Ліги A, тоді як остання команда квартету вирушить до Ліги С.
Варто також зазначити, що через плей-офф у березні 2024 року буде розіграно три путівки на чемпіонат Європи-2024 серед 12 найкращих збірних сезону Ліги націй, які не потраплять на Євро напряму.