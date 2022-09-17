Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі

Збірна України у Лізі націй сезону-2022/23 виступає у першій групі дивізіону B.

Підопічні Олександра Петракова ведуть боротьбу у квартеті з Ірландією, Шотландією та Вірменією.

Календар матчів збірної України

8 червня

Ірландія - Україна - 0:1

Гол: Циганков, 47

11 червня

Україна - Вірменія - 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

14 червня

Україна - Ірландія - 1:1

Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31

21 вересня

Шотландія - Україна

24 вересня

Вірменія - Україна

27 вересня

Україна - Шотландія

Турнірна таблиця групи 1 Ліги B

Переможець групи отримає путівку до Ліги A, тоді як остання команда квартету вирушить до Ліги С.

Варто також зазначити, що через плей-офф у березні 2024 року буде розіграно три путівки на чемпіонат Європи-2024 серед 12 найкращих збірних сезону Ліги націй, які не потраплять на Євро напряму.