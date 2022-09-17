Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі

Українці ведуть боротьбу за повернення до елітного дивізіону турніру, інформує ZN.ua.

Збірна України в Лізі націй-2022/23: календар матчів, положення у групі
Збірна України веде боротьбу у Лізі B
© УАФ

Збірна України у Лізі націй сезону-2022/23 виступає у першій групі дивізіону B.

Підопічні Олександра Петракова ведуть боротьбу у квартеті з Ірландією, Шотландією та Вірменією.

Календар матчів збірної України

8 червня

Ірландія - Україна - 0:1

Гол: Циганков, 47

11 червня

Україна - Вірменія - 3:0

Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84

14 червня

Україна - Ірландія - 1:1

Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31

21 вересня

Шотландія - Україна

24 вересня

Вірменія - Україна

27 вересня

Україна - Шотландія

Турнірна таблиця групи 1 Ліги B

Переможець групи отримає путівку до Ліги A, тоді як остання команда квартету вирушить до Ліги С.

Варто також зазначити, що через плей-офф у березні 2024 року буде розіграно три путівки на чемпіонат Європи-2024 серед 12 найкращих збірних сезону Ліги націй, які не потраплять на Євро напряму.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Проти "Селтіка" був важкий матч – ЙовічевічПроти "Селтіка" був важкий матч – Йовічевіч
Еліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-французЕліна Світоліна показала, як її привітав із 28-річчям чоловік-француз
Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона ЕстоніїКолишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
"Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ"Динамо" здобуло першу перемогу у новому сезоні УПЛ
Ліга чемпіонів: усі результати дня 14 вересняЛіга чемпіонів: усі результати дня 14 вересня
Блок рекламы


Похожие новости
Зінченко став найдорожчим футболістом УкраїниЗінченко став найдорожчим футболістом України
Збірна України провела перше тренування у Польщі перед матчами Ліги наційЗбірна України провела перше тренування у Польщі перед матчами Ліги націй
Лідер збірної України пропустить матчі Ліги наційЛідер збірної України пропустить матчі Ліги націй
Луческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі ЄвропиЛуческу знову заговорив про відставку після несподіваної поразки "Динамо" у Лізі Європи
Луческу прокоментував сенсаційну поразку "Динамо" у Лізі ЄвропиЛуческу прокоментував сенсаційну поразку "Динамо" у Лізі Європи
"Дніпро-1" обіграв кіпріотів у Лізі конференцій"Дніпро-1" обіграв кіпріотів у Лізі конференцій
Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України повернувся грати до РосіїКолишній футболіст "Шахтаря" та збірної України повернувся грати до Росії
Мессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонівМессі відзначився двома унікальними досягненнями у Лізі чемпіонів
"Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів"Шахтар" зіграв унічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів
Колишній футболіст збірної України очолив чемпіона ЕстоніїКолишній футболіст збірної України очолив чемпіона Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости