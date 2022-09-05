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2022-09-05
На фронті у бою з російськими загарбниками загинув дитячий тренер клубу УПЛ
Дмитро Фіалка пішов на війну одразу після початку нападу Росії, інформує
Тренеру було 39 років
На війні із російськими окупантами загинув дитячий футбольний тренер Дмитро Фіалка.
Про це
Фіалка працював тренером команди U-16 у клубі української Прем'єр-ліги "Львів", а раніше був старшим тренером ДЮФК "Динамо" Львів.
Дмитро Фіалка вирушив захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Йому було 39 років.
"Олімпійська родина Львівщини щиро співчуває рідним, друзям, колегам та вихованцям загиблого. Вічна пам'ять Герою України", – сказано у повідомленні НОК України.
Данило Слесь, ZN.ua