"Дніпро-1" отримав суперників на груповому етапі Ліги конференцій

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій.

Україну на цій стадії представлятиме "Дніпро-1" і зіграє він проти нідерландського АЗ, "Вадуца" з Ліхтенштейну та кіпрського "Аполлона".

Нагадаємо, "Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК та вилетів до Ліги конференцій.

Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це були дебютні матчі у єврокубках.

За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".