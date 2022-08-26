"Дніпро-1" отримав суперників на груповому етапі Ліги конференцій

Дніпряни зіграють у третьому єврокубку.

Перший тур пройде 8 серпня
© СК "Дніпро-1"

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій.

Україну на цій стадії представлятиме "Дніпро-1" і зіграє він проти нідерландського АЗ, "Вадуца" з Ліхтенштейну та кіпрського "Аполлона".

Нагадаємо, "Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК та вилетів до Ліги конференцій.

Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це були дебютні матчі у єврокубках.

За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.

Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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