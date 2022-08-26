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2022-08-26
"Дніпро-1" отримав суперників на груповому етапі Ліги конференцій
Дніпряни зіграють у третьому єврокубку.
Перший тур пройде 8 серпня© СК "Дніпро-1"
У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій.
Україну на цій стадії представлятиме "Дніпро-1" і зіграє він проти нідерландського АЗ, "Вадуца" з Ліхтенштейну та кіпрського "Аполлона".
Нагадаємо, "Дніпро-1" програв у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи кіпрському клубу АЕК та вилетів до Ліги конференцій.
Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це були дебютні матчі у єврокубках.
За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.
Ліга конференцій проводиться лише другий сезон, а у дебютному розіграші турніру УЄФА перемогу здобула італійська "Рома".
Олексій Леонічев, ZN.ua