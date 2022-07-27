У "Металісті" повідомили про стан стадіону у Харкові після обстрілу російськими окупантами

Серйозних ушкоджень арені вдалося уникнути.

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Стадіон знаходиться у Слобідському районі Харкова
© kremlin.ru

Представник прес-служби "Металіста" розповів про наслідки вчорашнього обстрілу Харкова для стадіону клубу.

"Удар був не по стадіону, а за 400-500 метрів від нього. Внаслідок ударної хвилі земля та каміння обсипали західну частину ОСК "Металіст", де знаходиться VIP-трибуна, і невелика ділянка поля. Але це пошкодження, які усунуть наші агрономи за короткий термін.

Серйозних ушкоджень вдалося уникнути. Ніхто не постраждав, вікна не вилетіли. На думку наших працівників, це не було схожим на уламки ракети, але більше про це можуть розповісти фахівці. У нас немає їхніх висновків", - наводить слова виконавчого директора "Металіста" Валерія Григи fanday.net.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська ведуть важкий контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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