Український баскетболіст жорстко висловився про бомбардування Харкова російськими окупантами

Український баскетболіст Андрій Агафонов жорстко висловився про бомбардування Харкова російськими окупантами.

"Можливо, ви забули, як ми живемо в Україні, знайдіть дві хвилини, щоб подивитися на друге за величиною місто в Україні - Харків. Це біля російського кордону. Нах** всіх росіян, які це підтримують і сидять мовчки", - написав Агафонов. в Instagram.

Андрій Агафонов зараз виступає за БК "Тернопіль". Він є срібним призером Балтійської Баскетбольної Ліги (2017), володарем Кубка України (2012) та чемпіоном Суперліги (2011).

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.