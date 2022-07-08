Збірна України з баскетболу мінімально програла Іспанії у кваліфікації на ЧС-2023

Українці раніше вже гарантували собі вихід до другого раунду відбору, інформує ZN.ua.

Збірна України з баскетболу мінімально програла Іспанії у кваліфікації на ЧС-2023
Українські баскетболісти програли в останню хвилину матчу
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Збірна України з баскетболу провела черговий матч кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Підопічні Айнарса Багатскіса проводили номінально домашній поєдинок проти Іспанії в Ризі (Латвія) та зазнали мінімальної поразки з рахунком 76:77.

В останню хвилину рахунок був рівним, проте іспанцям вдалося закинути один штрафний, що принесло їм перемогу.

Україна - Іспанія - 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Найрезультативнішим гравцем серед українців став представник клубу НБА "Торонто" Святослав Михайлюк - 15 очок та 6 підбирань.

Варто зазначити, що збірна України раніше забезпечила собі вихід до другого етапу кваліфікації та продовжить боротьбу за вихід на ЧС.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня по 10 вересня 2023 року.


Данило Слесь, ZN.ua





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