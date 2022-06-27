Хокеїст з українським корінням визнаний найкращим гравцем плей-офф НХЛ

Захисник "Колорадо" зробив великий внесок у чемпіонство клубу, інформує ZN.ua.

Хокеїст з українським корінням визнаний найкращим гравцем плей-офф НХЛ
Кейл Макар - найкращий гравець плей-офф НХЛ
© NHL

Канадський захисник "Колорадо Евеланш" Кейл Макар визнаний найціннішим гравцем плей-офф Національної хокейної ліги (НХЛ).

"Колорадо" у фінальній серії зустрічався з "Тампою-Бей Лайтнінг" та здобув перемогу з рахунком 4-2. Вирішальний матч завершився на користь "Евеланш" з рахунком 2:1.

У попередніх раундах Кубка Стенлі "Колорадо" пройшов "Нешвілл" (4-0), "Сент-Луїс" (4-2) та "Едмонтон" (4-0).

23-річний Макар за 20 матчів плей-офф набрав 29 (8+21) очок - це найкращий показник у плей-офф НХЛ серед захисників у XXI столітті.

При цьому Кейл Макар має українське коріння - його прадід по лінії батька переїхав до Канади з України, а бабуся і дідусь продовжували зберігати традиції української родини.


Данило Слесь, ZN.ua





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