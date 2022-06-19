Український гімнаст Радівілов завоював два золота на Кубку світового виклику у Словенії

Український гімнаст Ігор Радівілов здобув дві перемоги на етапі Кубка світового виклику у словенському Копері.

Напередодні українець пробився у фінал вправ на кільцях та посів там перше місце з результатом 14,050 бала. Топ-3 замкнули американець Райлі Лоос (13,700) та канадець Фелікс Блак'єр (13,450).

Потім Радівілов аналогічно виступив у фіналі опорного стрибка. Українець набрав 14,800 бала та здобув золоту медаль, випередивши британця Гаррі Гепворта (14,525) та Тейлора Букхарта зі США (14,450).

Варто зазначити, що раніше цього місяця Ігор Радівілов переміг у фіналі опорного стрибка на Кубку світового виклику у Хорватії. Гімнаст є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.