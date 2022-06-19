Український гімнаст Радівілов завоював два золота на Кубку світового виклику у Словенії

Спортсмен став найкращим у двох дисциплінах.

Український гімнаст Радівілов завоював два золота на Кубку світового виклику у Словенії
Радівілов здобув два золота у Словенії
© НОК України

Український гімнаст Ігор Радівілов здобув дві перемоги на етапі Кубка світового виклику у словенському Копері.

Напередодні українець пробився у фінал вправ на кільцях та посів там перше місце з результатом 14,050 бала. Топ-3 замкнули американець Райлі Лоос (13,700) та канадець Фелікс Блак'єр (13,450).

Потім Радівілов аналогічно виступив у фіналі опорного стрибка. Українець набрав 14,800 бала та здобув золоту медаль, випередивши британця Гаррі Гепворта (14,525) та Тейлора Букхарта зі США (14,450).

Варто зазначити, що раніше цього місяця Ігор Радівілов переміг у фіналі опорного стрибка на Кубку світового виклику у Хорватії. Гімнаст є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні, а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Капитан "Ювентуса" перешел в американский клубКапитан "Ювентуса" перешел в американский клуб
Легендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клубаЛегендарный футболист "Барселоны" объявил об уходе из клуба
Бывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улицеБывший соперник Виталия Кличко нокаутировал хулигана на улице
ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026ФИФА объявила города, которые примут матчи ЧМ-2026
Украина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдоУкраина из-за допуска россиян отказалась от участия в престижном турнире по дзюдо
Блок рекламы


Похожие новости
"Золотая бутса" Евро-2020 досталась Роналду
Украина за день выиграла сразу два "золота" чемпионата Европы по водным видам спорта
Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые
Український дворазовий чемпіон НБА припускає "договірняки" в Лізі
Золотая Евролига: Взяли реванш и вновь стали лидерами
Золотая Евролига: Победа уже была в кармане
Золотая Евролига: Проявили характер
Украинец Чумак выиграл три "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Украинки завоевали три золота на Евро-2019 по борьбе
Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS о лишении россиянина из-за допинга "золота" Олимпиады в Сочи
Последние новости
Подгружаем последние новости