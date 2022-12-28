Обмацав з усіх боків: Юля Медуза обурилася поведінкою "Холостяка" Топольського на побаченні
Учасниці шоу "Холостяк-12" продовжують критикувати творців реаліті та звинувачувати Алекса Топольського у непристойній поведінці. Раніше Анастасія Кузьмицька заявила про постановку та неповажне ставлення з боку головного героя, тепер із докорами виступила Юлія Кучеренко (Медуза), інформує
У 9 випуску 23 грудня показали побачення у Києві, які нібито організували самі дівчата. Творча Юля хотіла провести зустріч у гончарній майстерні, але редактори проекту, за словами дівчини, відправили пару на неонову фотосесію у білизні. На сторінці в Instagram Медуза висловила своє обурення і зізналася, що відчувала дискомфорт на цьому побаченні.
"Особисто я відверто хотіла обрати "Кераміку", бо це моя пристрасть, про яку, певно, не знали або забули редактори проекту та режисери. І саме побачення за процесом ліплення, для мене є більш романтичним, авжеж стриманішим, ніж ми оголені і бодіарт, та насправді тактильним, але благородно тактильним. Та саме неонова фотосесія була підготовлена для нас, бо чиє ж іще молоде та підтягнуте, раніше приховане, тіло стане кращим полотном для боді-арту в кадрі СТБ. І хіба цікава кераміка, особливо, якщо це вже було в інших сезонах", - обурилася Юля в дописі.
Учасниця також поскаржилася, що їхню із Холостяком романтичну історію викривили, адже на екрані показують, що вона виступає ініціатором поцілунків та близькості. Але насправді першим її поцілував Алекс ще на побаченні в Дубаї, але в ефірі цього не показали.
Юлі також не сподобалося, що на побаченні у Києві герой дозволив собі зайве: обмацав з усіх боків та кидав "спокусливі фразочки".
"Тактильність до якої я прагнула, маючи на увазі, обійми та дотики, на цьому побаченні зашкалювали, тому що обмацана я була з усіх боків, звичайно цього теж не показали глядачам, а тільки моє обурення, яке щохвилини зростало, - поділилася Медуза. - Мої слова "Алекс, давай вже зробимо ці фото і підемо" були реакцією на чергову надтактильність та спокусливі фразочки на мою адресу".
"Тож усе це змушувало мене ніяковіти та почувати себе не комфортно у кімнаті, де 7+ людей і в перспективі це побачить уся країна... з абсолютно зрозумілих причин, бо я дівчина з високим почуттям гідност і я митець, тож хочу бачити та створювати красу", - пояснила свою поведінку учасниця.