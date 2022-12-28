Обмацав з усіх боків: Юля Медуза обурилася поведінкою "Холостяка" Топольського на побаченні

Учасниці шоу "Холостяк-12" продовжують критикувати творців реаліті та звинувачувати Алекса Топольського у непристойній поведінці. Раніше Анастасія Кузьмицька заявила про постановку та неповажне ставлення з боку головного героя, тепер із докорами виступила Юлія Кучеренко (Медуза), інформує Апостроф .

У 9 випуску 23 грудня показали побачення у Києві, які нібито організували самі дівчата. Творча Юля хотіла провести зустріч у гончарній майстерні, але редактори проекту, за словами дівчини, відправили пару на неонову фотосесію у білизні. На сторінці в Instagram Медуза висловила своє обурення і зізналася, що відчувала дискомфорт на цьому побаченні.

Фото: instagram.com/yuliya.ku.official

"Особисто я відверто хотіла обрати "Кераміку", бо це моя пристрасть, про яку, певно, не знали або забули редактори проекту та режисери. І саме побачення за процесом ліплення, для мене є більш романтичним, авжеж стриманішим, ніж ми оголені і бодіарт, та насправді тактильним, але благородно тактильним. Та саме неонова фотосесія була підготовлена для нас, бо чиє ж іще молоде та підтягнуте, раніше приховане, тіло стане кращим полотном для боді-арту в кадрі СТБ. І хіба цікава кераміка, особливо, якщо це вже було в інших сезонах", - обурилася Юля в дописі.

Фото: instagram.com/yuliya.ku.official

Учасниця також поскаржилася, що їхню із Холостяком романтичну історію викривили, адже на екрані показують, що вона виступає ініціатором поцілунків та близькості. Але насправді першим її поцілував Алекс ще на побаченні в Дубаї, але в ефірі цього не показали.

Фото: instagram.com/yuliya.ku.official

Юлі також не сподобалося, що на побаченні у Києві герой дозволив собі зайве: обмацав з усіх боків та кидав "спокусливі фразочки".

"Тактильність до якої я прагнула, маючи на увазі, обійми та дотики, на цьому побаченні зашкалювали, тому що обмацана я була з усіх боків, звичайно цього теж не показали глядачам, а тільки моє обурення, яке щохвилини зростало, - поділилася Медуза. - Мої слова "Алекс, давай вже зробимо ці фото і підемо" були реакцією на чергову надтактильність та спокусливі фразочки на мою адресу".

Фото: instagram.com/yuliya.ku.official

"Тож усе це змушувало мене ніяковіти та почувати себе не комфортно у кімнаті, де 7+ людей і в перспективі це побачить уся країна... з абсолютно зрозумілих причин, бо я дівчина з високим почуттям гідност і я митець, тож хочу бачити та створювати красу", - пояснила свою поведінку учасниця.

Фото: instagram.com/yuliya.ku.official