Булітко з "Дизель шоу" налякала українців поведінкою, з\'явилися кадри: "По-моєму, я вперше..."

Виктория Булитко

У "Дизель шоу" показали несподівані кадри за участі Вікторії Булітко, Олександра Бережка та Юлії Мотрук.

На офіційній сторінці "Дизель Студіо" в Instagram розмістили відеофрагмент з нової серії "Вижити за будь-яку ціну".

На кадрах героїні Вікторії Булітко та Юлії Мотрук влаштували справжнє полювання на Олександра Бережка.

"Гаманець, або життя… Бережка! ? З Юлею зрозуміло — її влаштують будь-які результати, а от як Віка в’язалася в цю історію?", — заінтригували "Дизелі" в підписі до відео.

Так, на кадрах героїня Булітко зустрічає свого чоловіка на порозі квартири та вимагає його гроші. Бережок спершу ігнорує прохання, потім намагається відволікти дружину, але вона дістає кухонний молоток та погрожує. Чоловік хоче втікти та сховатися в ванній, але там його зустрічає теща — Юлія Мотрук з яскраво рудим волоссям, як у Булітко.

Коли ж Бережок намагається втікти в іншу кімнату, теща ловить його, дружина дістає заповітний конверт із зарплатою, але там лише нарізаний папір. Таким чином чоловік перехитрив дружину з тещею й у кінці хитро сміється.

"По-моєму, я вперше Вікусю злякався?", — жартують глядачі "Дизель шоу" в коментарях.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Женя Галич в рядах ВСУ попал в больницу и показал фото в палате
Блок рекламы


Похожие новости
"Майстер Шеф" Клопотенко вразив українців новою заявою: "А тепер просто вдумайтеся...""Майстер Шеф" Клопотенко вразив українців новою заявою: "А тепер просто вдумайтеся..."
Филиппу Киркорову удалось «закадрить» Шерон Стоун
Тома Круза закадрила 85-летняя бабка. ФОТО
Кэмерон Диас закадрила любовника Мадонны
Наоми Кэмпбелл окончательно закадрила миллиардера
Настя Приходько хочет закадрить грека
Андрей Малахов кадрит Седокову
Хабенский закадрил дочку Боярского
Последние новости
Подгружаем последние новости