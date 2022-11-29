19-річний хлопець намагався втекти з України, перепливши річку: "хотів потрапити на бал"

На Закарпатті прикордонники затримали 19-річного хлопця, який хотів переплисти річку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники розповіли, що хлопець-танцюрист, щоб "потрапити на бал, форсував" річку Тиса.

Він намагався незаконно потрапити до Румунії, а звідти поїхати до Німеччини.

Танцівник знайшов контакти ділків, які за 2500 доларів пообіцяли йому організувати безперешкодне перетин кордону річкою.

Однак, як зазначають прикордонники, шлях був дуже небезпечним.

"Не порушуйте правила перетину і не погоджуйтеся на пропозиції організаторів переправлення, які нехтують життям та здоров'ям "клієнтів", - повідомили прикордонники.

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР завершили розслідування щодо трьох колишніх правоохоронців, які незаконно заволоділи земельними ділянками площею 1,38 га в Харкові.

Як повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка, обвинувальний акт направлений до суду.

За даними слідства, яке проводилося під час оперативного супроводу СБУ , правоохоронці створили фіктивний житлово-будівельний кооператив. З 2015 року вони неодноразово зверталися до Харківської міської ради для одержання земельної ділянки для будівництва багатоквартирного кооперативного будинку для учасників АТО.

У 2019 році міська рада затвердила проект землеустрою, яким надала дозвіл на передачу двох земельних ділянок площею 1,38 гектара у власність фіктивного ЖБК. Проте будівництво так і не розпочалося.

У 2021 році зловмисники розмістили оголошення про продаж землі, виділеної кооперативу, та продали ділянки під комерційну забудову. В результаті територіальній громаді завдано майнових збитків більш ніж на 4,6 млн грн.

Колишніх правоохоронців звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.