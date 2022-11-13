Іранець, який надихнув Спілберга на фільм, помер у паризькому аеропорту

Іранець Мехран Карімі Нассері, який прожив у паризькому аеропорту імені Шарля де Голля 18 років, помер, повідомляє керівництво аеропорту.

За їх даними, Нассері помер у суботу від хвороби в терміналі 2F аеропорту. При ньому було виявлено кілька тисяч євро готівкою.

Нассері народився 1945 року в Ірані. Його батько був іранцем, а матір британкою. За даними інформаційного агентства AFP , спочатку він летів до Європи, щоб знайти свою матір. Його депортували з кількох країн, бо він не мав необхідних документів.

Нассері прибув до паризького аеропорту 1988 року і залишався там до 2006 року. Спочатку він залишився в аеропорту, бо не мав прописки.

У 1999 році Нассері отримав статус біженця та дозвіл залишитися у Франції. Тим не менш, він залишався в аеропорту протягом багатьох років.

Рік за роком Нассері спав на червоній пластиковій лаві. Він потоваришував з багатьма працівниками аеропорту та зміг помитися у службових приміщеннях. Нассері проводив час за написанням щоденника, читанням газет та спостереженням за пасажирами.

Він називав себе сером Альфредом і став міні-знаменитістю серед пасажирів. Навколо Нассері ??виросла неформальна мережа підтримки, що пропонувала йому їжу та іншу допомогу.

Лікар аеропорту турбувався про психічне здоров'я Нассера ще в 1990-х роках. У 2006 році чоловік був госпіталізований і пізніше мешкав у гуртожитку в Парижі.

За кілька тижнів до смерті Нассері повернувся до аеропорту і знову залишився там.

Фільм 2004 року «Термінал» режисера Стівена Спілберга був заснований на ділі Нассері. Опера «Політ» також була поставлена за мотивами життя Нассері.