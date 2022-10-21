Деніел Крейг зробив рідкісний вихід у світ з дорослою красунею-дочкою – дуже схожа на батька

Британський актор Деніел Крейг, відомий за роллю Джеймса Бонда в серії фільмів, з'явився на публіці зі своєю старшою дочкою. 30-річна дівчина викликала фурор. Спочатку її переплутали з можливою новою партнеркою зірки, а вже потім звернули увагу, наскільки Елла схожа на свого знаменитого батька.

У Лондоні відбулася прем'єра другої частини успішного фільму з Деніелом Крейгом у головній ролі "Ножі наголо: Скляна цибуля". Підтримати актора прийшла його донька – 30-річна маловідома актриса Елла Лаудон.

На червоній килимовій доріжці в Королівському фестивальному залі в Лондоні актор з'явився в розкішному темно-синьому смокінгу, звужених штанах зі стрілками, чорних глянсових туфлях, білій сорочці та синій краватці-метелику.

Його 30-річна спадкоємиця виглядала чудово в довгій сукні з імітацією запаху, розкльошеними рукавами та глибоким V-подібним декольте. Елла одягла нюдові туфлі-човники, волосся поклала в гладку зачіску, а в макіяжі зробила акцент на очах.

"Вау, вона чудова", "Вона точна його копія", "Спочатку я подумав, невже Крейг розлучився з Вайс. А потім побачив, ні, це всього лише його дочка", "Вони близнюки", "Чи можна бути більш схожою на батька", - захоплюються шанувальники.

На початку 90-х Деніел Крейг був одружений з актрисою Фіоною Лаудон, у шлюбі з якою народилася дочка Елла. Після розлучення актор продовжив підтримувати колишню дружину та часто бачитися з дочкою. Зараз красень одружений з актрисою Рейчел Вайс – зіркою фільму "Мумія". Колеги почали зустрічатися в грудні 2010 року, а в червні 2011 зіграли таємне весілля, на якому були присутні лише чотири особи, включаючи дочку Крейга та сина Вайс. У вересні 2018 року у пари народилася спільна дитина – дівчинка, ім'я якої вони не розкривають.

Нагадаємо, нестаріюча Меріл Стріп вийшла в світ зі своєю красунею-дочкою, яка виросла її точною копією.