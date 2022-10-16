Геґрід із "Гаррі Поттера" помер, українці не стримали емоцій: "Гоґвортс без тебе не Гоґвортс..."

Геґрід із "Гаррі Поттера" помер, українці не стримали емоцій: "Гоґвортс без тебе не Гоґвортс..."

Актор Роббі Колтррейн, який виконав ролі Геґріда у серії фільмів про "Гаррі Поттера", помер на 73-му році життя.

Як пише Politeka.net, Роббі Колтрейн - відомий британський актор, який прославився завдяки ролі Геґріда у "Гаррі Поттері". Напередодні стало відомо, що актор загинув на 73-му році життя. Про це також повідомило ЖВЛ на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні пішов із життя шотландський актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Хагріда в серії фільмів Гаррі Поттер

Актора не стало у віці 72 років.

палички вгору. Світла пам'ять", - написано в публікації.

Українці поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Гоґвортс без тебе не Гоґвортс...", "Ніколи не забуду, Геґрід житиме вічно", "Ти завжди в наших серцях", "72 роки, це дуже гідний вік. Не кожен може дожити. Світла пам'ять", "Вічна міжнародна пам'ять", "Вічна пам'ять залишиться в наших серцях", "Світла пам'ять, чудовому акторові Роббі Колтрейну".


Артём Батечко, politeka.net





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