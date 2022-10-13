Майже сусідка: дружина Віктора Павліка в Ізраїлі оселилася поряд із Пугачовою

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова разом із маленьким сином та мамою наразі виїхала до Ізраїлю. Згодом у соціальних мережах вона повідомила, що живе поряд з Аллою Пугачовою. Відома російська співачка нещодавно покинула РФ та разом із дітьми переїхала до Тель-Авіва.

У Instagram Репяхова показала фото росіянки, яке було зроблене її рідною сестрою на концерті Земфіри. "Алла Борисівна майже сусідка, сестра бачила її на концерті у Земфіри", – прокоментувала кадр із артисткою Катерина, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, дружина Павліка відповіла на питання підписників про те, чому вона знову виїхала з України: "Тому що я вільна людина. І маю змогу та бажання подорожувати по світу. Я купила тур в Єгипет рівно тоді, коли знайшла менеджера в свій магазин дитячого одягу. В Instagram не говорила про це, тому що таким було моє бажання".

Фото: instagram.com/repyahovakate

Фото: instagram.com/repyahovakate

Також блогерка розповіла, скільки заплатила за переліт до Ізраїлю – 550 доларів за трьох. "Але я купувала підвищену категорію, тому що в нас було більше багажу, ніж дозволяла норма. 20+10 на одну людину. Ми лише подарунків привезли дві валізи", - додала вона.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, після початку війни в Україні Алла Пугачова разом із Максимом Галкіним та дітьми виїхали з Росії. У той час як Галкін одразу засудив дії влади Кремля, його обраниця вирішила не поспішати і зробила заяву стосовно вторгнення лише нещодавно.

Виконавиця публічно попросила визнати її "іноагентом", оскільки погоджується із антивоєнними закликами свого чоловіка. Разом із дітьми артистка поверталася до Москви напередодні 1 вересн, після 6-місячної відсутності, однак вже наприкінці місяця знову відправилась за кордон.

Фото: instagram.com/alla_orfey