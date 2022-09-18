Блондинка з "Жіночого кварталу" показала, у кого така красуня: "Тільки поряд з нею відчуваю..."

Катерина Нікітіна

Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час із мамою, поділившись новим фото.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Нікітіна поділилася фотографією, де позувала разом із мамою.

"Ма...", - написала Нікітіна.

"Тільки поряд з нею почуваюся маленькою дитиною і так добре. Особливо коли вона говорить "Мишка моя", - написала зірка, ділячись історією.

Повідомлялося, що Нікітіна привітала українців із днем ??прапора.

"Державний Прапор є одним із головних символів України.

Наш прапор, який поєднав синьо-жовті кольори, вперше злетів у червні 1848 року на міській ратуші Львова. З цього часу полотнища у національних кольорах почали використовувати під час Шевченківських та інших свят у Галичині, Буковині та Закарпатті", - написала Нікітіна.


Артём Батечко, politeka.net





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