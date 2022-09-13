Кейлі Куоко з Теорії великого вибуху здивувала старим зовнішнім виглядом – виглядає набагато старшою за свій вік

Американська актриса Кейлі Куоко прославилася завдяки ролі Пенні у серіалі "Теорія великого вибуху". Красуня-блондинка, яка підкорила серця ботаніків з усього світу, після розлучення сильно постаріла. Стрес дав свій результат.

36-річна актриса зробила рідкісний вихід у світ, з'явившись на церемонії нагородження премії "Еммі". Вона була номінована як найкраща актриса в комедійному телесеріалі "Бортпровідниця", але поступилася перемогою Джин Смарт із серіалу "Хитрості".

На червоній килимовій доріжці Кейлі Куоко з'явилася в абсолютно безглуздому вбранні від Dolce Gabbana, який її не прикрашав. Масивний верх, прикраси з квітів, коротка спідниця-пачка з дивним шлейфом з фатину зробили зірку візуально нижчою на зріст і додали не один зайвий кілограм. Образ могла б урятувати зачіска, але й тут актриса схибила.

"Негайно звільніть свого перукаря", "Вона завжди виглядає жахливо", "Люблю сукню, але волосся не дуже", "Тут жахливо все", "Вона дуже красива, але завжди одягнена гірше за всіх", "Таке почуття, що вона програла парі" , - пишуть користувачі.

Варто зазначити, що останній рік був непростим у житті Кейлі Куоко. Після розлучення з чоловіком після трьох років шлюбу актриса переживала не найкращі часи. У неї був сильний стрес, який позначився на її здоров'ї.

"Місяць (після розлучення) я увійшла до свого трейлера - всі мої продюсери були там. І я сказала: "Мені потрібна допомога". Було цікаво сказати це вголос, - зазначила раніше Кейлі Куоко в інтерв'ю Variety. - Це був один з найважчих років у моєму житті.Я вперше пішла на терапію. Я почала перед зйомками другого сезону (серіалу "Бортпровідниця"), просто тому, що мені довелося через багато пройти прямо перед тим, як ми почали знімати. Це було жахливо. У мене з'явився стресовий висип, який був по всьому тілу три місяці поспіль і не зникав. У мене буквально три місяці горіла нога. Я ледве могла ходити".

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