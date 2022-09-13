Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії Еммі і вразила своїм зовнішнім виглядом – виглядає на 20 років молодшою

Відома американська актриса Сельма Блер, яка страждає на невиліковну хворобу, зробила рідкісний вихід у світ. 50-річна зірка зірвала оплески та ледь не розплакалася на сцені.

Виглядає на 20 років молодшою: невиліковно хвора Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії “Еммі“

Зірка таких фільмів, як "Блондинка в законі", "Жорстокі ігри", "Милашка", "Хеллбой" у 2018 році отримала невтішний діагноз - розсіяний склероз - хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає кілька різних відділів нервової системи. Лікарі наголосили, що хвороба, ймовірно, розвивалася у неї останні 15 років. До того ж у 2019 році актриса повідомила, що страждає на спастичну дисфонію, яка пошкодила її голос.

Через розсіяний склероз Сельма Блер пересувається за допомогою тростини. На сцені церемонії нагородження премії "Еммі" вона з'явилася у приголомшливій чорній сукні від Alexander McQueen з пишною спідницею, відкритою спиною, цікавою прикрасою та квадратним вирізом на декольте. Своє коротке біле волосся актриса уложила в гладку зачіску і одягла масивні трендові золоті сережки. У макіяжі вона підкреслила очі.

Виглядає на 20 років молодшою: невиліковно хвора Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії “Еммі“

Коли вона вийшла на сцену, зірки встали зі своїх місць і вибухнули оваціями. Акторка ледве могла стримувати сльози.

Виглядає на 20 років молодшою: невиліковно хвора Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії “Еммі“

"Я так, так задоволена. Дякую. Для мене велика честь бути тут сьогодні ввечері, щоб вручити фінальну нагороду за найкращий драматичний серіал", - зазначила вона.

Попри хворобу, Сельма Блер виглядає дійсно приголомшливо, і їй можна дати як мінімум на 20 років менше її справжнього віку.

Виглядає на 20 років молодшою: невиліковно хвора Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії “Еммі“

Виглядає на 20 років молодшою: невиліковно хвора Сельма Блер з тростиною з'явилася на премії “Еммі“
50-річна артистка вийшла на публіку, щоб оголосити переможця останньої категорії – "Найкращий драматичний серіал", яким став проект "Спадкоємці".


Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес у трендовій сукні з вирізами під грудьми та відкритою спиною сходила на блошиний ринок із дочкою.


Анастасия Березовская, Тудей





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