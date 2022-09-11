Екс-дружина Дзідзьо зачарувала виглядом у "невидимому" вбранні: фото

Ярослава Притула SLAVIA Славія

Екс-дружина Дзідзьо співачка SLAVIA поділилася стильним чином, опублікувавши фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Дзідзьо (Михайло Хома) - відомий український співак, який був детективом проекту "Маска" у перших двох сезонах. Зірка був одружений зі співачкою SLAVIA (Ярослава) з 2013 по 2021 рік. Але зрештою пара вирішила розлучитися, після чого екс-дружина Михайла активно зайнялася сольною кар'єрою. Дзідзьо ж зараз постійно радує українців новою музикою, записуючи спільні пісні з Олександром Пономарьовим.

Ярослава, як і колишній зірковий чоловік, також активно веде Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фото у сторіс, де позувала у "невидимих" штанях та джинсовій куртці. Зірка посміхалася, позуючи на дерев'яній доріжці.

До цього зірка поділилася кадрами зі Львова.

"Рідний Львів та улюблені стародавні місця. Все начебто так само, але інше я, інші енергії, інше життя…"

Хай буде тихе небо над головою, і віра в серце!" - написала співачка.


Артём Батечко, politeka.net





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