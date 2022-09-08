Вандал атакував могили українських захисників, фото: "Хотів утриматись..."

Вандал атакував могили українських захисників, фото: "Хотів утриматись..."

Поліцейські Київської області встановили чоловіка, який причетний до наруги над могилами українських захисників у Білій Церкві.

Про це повідомляють у регіональній поліції.

За даними правоохоронців, акт вандалізму було зафіксовано наприкінці серпня. У поліцію заявили, що на Сухоярському цвинтарі хтось понівечив могили українських захисників на Алеї Слави.

Дільничні офіцери поліції встановили особу вандала. Ним виявився 42-річний уродженець Херсонської області. Порушника затримано.

Він стверджує, що того вечора перебував під алкоголем і кілька разів упав на місця поховань, коли повертався додому.

"У алкогольному сп'янінні був. Хотів утриматися, падав, пам'ятаю. Один хрест я зламав. Я прямував до себе додому", - розповів співробітникам поліції затриманий чоловік.

За фактом дрібного хуліганства на чоловіка становили адміністративний матеріал.


Алексей Ионов, politeka.net





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