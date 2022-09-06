"Росія, забери мене, я прошу тебе!": в Ірпені неадекват влаштував переполох, відео

В Ірпені Київської області стався конфлікт мешканців одного з багатоквартирних будинків з напівроздягненим чоловіком, який на вулиці гучно звав на допомогу росіян та намагався потрапити до зачиненого двору.

Як передає ТСН, свідки події зняли відео та опублікували його у соцмережах. На ролику видно, як чоловік намагається перелізти через паркан, а потім починає кричати: "Росіє, забери мене. Росіє, я прошу тебе".

Після цього чоловік починає вимагати віддати йому золото, та вказує пальцем на небо. Під роликом очевидці написали, що чоловік кидався камінням по автівкам, а сама подія сталась, нібито, на вулиці Новооскольській.

У поліції Бучанського району Київської області розповіли подробиці інциденту.

"На спецлінію 102 було повідомлення про чоловіка, який кидався на людей та поводився неадекватно. Поліцейські виїхали на місце події. З’ясувалось, що у людини має місце психічне захворювання, було загострення. Поліцейські супроводили його до психіатрічного закладу. Поліція зареєструвала декілька звернень щодо пошкодження автівок", - повідомила нам речниця місцевої поліції Аліна Подрейко.