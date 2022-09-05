Падчерка Потапа вперше розповіла про майбутнє весілля в Україні

24-річна дочка Ірини Горової та падчерка Потапа спеціально для Today.ua розповіла про одруження з мусульманином у Лівані, і вперше прокоментувала майбутнє весілля в Україні.

Наталя – донька співзасновниці продюсерського центру MOZGI Entertainment Ірини Горової, яку удочерив Олексій Потапенко після весілля із її мамою. Навіть після розлучення репер продовжує підтримувати теплі стосунки із дівчиною. Проте невідомо, чи був музикант на весіллі падчерки.

На щастя, на урочистість до Лівану змогла приїхати зіркова матуся. За її словами, церемонія проводилася за всіма мусульманськими традиціями, щоб проявити повагу до батьків нареченого. Наталя ж віру чоловіка не приймала.

У коментарі нашому виданню падчерка Потапа наголосила:

"Можу тільки сказати, що зараз дуже щаслива. Це була велика несподіванка для мене. І мама відвідала весілля, бо як це можна було пропустити".

Також Наталя звернула увагу на те, що в майбутньому відбудеться пишне весілля в Україні, де зберуться всі рідні, близькі та друзі. Але найближчим часом урочистості ніхто влаштовувати не планує з огляду на ситуацію в країні.

"Але дуже чекаємо на завершення війни, тому що зараз взагалі недоречно святкувати весілля".

Вперше про весілля дочки розповіла Ірина Горова в інтерв'ю ЖВЛ:

"Вона каже: "Мамо, я така щаслива!" І я щаслива, що в неї все дуже добре, - зазначила колишня дружина Олексія Потапенко. - Їх розписував мулла. поваги до батьків.Ми вирішили, що тут відбудеться вінчання за нашими традиціями, а потім уже буде весілля".

Нагадаємо, Настя Каменських повернулася в Україну без Потапа і розповіла про його проблеми зі здоров'ям: "У нього паралізувало обличчя".