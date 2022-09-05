Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику – нічого непомітно

Українська тенісистка Еліна Світоліна перебуває на останніх термінах вагітності. Однак ті, хто не стежать за її особистим життям, навіть не здогадувалися, що вона виношує дитину, адже виглядає спортсменка дуже стрункою.

“Нічого непомітно“: Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику

В особистому обліковому записі в Інстаграм 27-річна Еліна Світоліна поділилася фотографіями, зробленими в Монако на узбережжі, де вона живе зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Спортсменка, яка взяла прізвище чоловіка, але виступати продовжить під своїм дівочим прізвищем, постала в кадрі в роздільному купальнику, спортивних сандалях, накинувши на плечі жовту лляну сорочку. Від сонця голову Еліна прикрила солом'яним капелюшком, а очі сховала за стильними сонцезахисними окулярами.

"Кольори року", - зазначила Еліна Світоліна, позуючи в жовтій блузі на тлі блакитного неба, являючи собою кольори українського прапора.

“Нічого непомітно“: Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику

За 8 місяців вагітності фігура тенісистки практично не змінилася, округлився лише її животик. При цьому вона може похвалитися стрункими ногами та підтягнутою шкірою. Деякі шанувальники навіть не знали, що зірка вагітна.

“Нічого непомітно“: Еліна Світоліна на 8 місяці вагітності здивувала зовнішнім виглядом у купальнику

"Наші україночки найкрасивіші та найсильніші духом", "Яка ви красива! Вам дуже йде цей комплект", "Шикарно", "А я і не помітив, що вона вагітна. Прийміть мої привітання", "Кольори свободи", "Класні фотки", "Гарно", "Ти фантастична", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, Еліна Світоліна ніжно привітала чоловіка з днем народження, а також показала їх домашнього вихованця.


Анастасия Березовская, Тудей





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