Астаф'єва звинуватила українських зірок у брехливості: "Не розумію, чому ці люди плачуть"

Даша Астаф'єва

Противно артистці Даші Астаф'євій через виконавців, які залишилися в Україні, які поводяться так, ніби надали захисникам послугу, виступивши перед ними.

Популярна українська модель та співачка Даша Астаф'єва розкритикувала артистів, які переконують шанувальників у своєму хвилюванні за країну та військових, жодного разу не ховаючись у бомбосховищі. Про це вона розповіла в інтерв'ю з Машею Єфросініною.

На думку артистки, емоції зірок брехливі, оскільки вони не бачили вибухів і не ховалися від ракет, тому не усвідомлюють жах війни.

"Багато артистів, як мені здалося, вичавлюють із себе емоції. Багатьох із них до початку повномасштабної війни вже не було в країні. Людина плаче, каже якісь слова, розповідає, як вона хвилюється. Мені здається, поки ти не побачив, не почув, не тікав, важко повірити у ці сльози. Це дуже дратує", – пояснила Даша Астаф'єва .

Даша Астаф'єва додала, що зірки, які виступають для українських захисників, роблять це не щиро.

"Дивишся і не віриш. Я не розумію, чому ці люди плачуть. Я мільйон разів можу помилятися, але мене це дратує. Я не бачу щирості. Багато артистів, навіть які залишилися тут, я не знаю, чи платять їм гонорари за те, що вони приїжджають, але це все виглядає так бридко. Вони приїжджають і нібито послугу надають цим військовим", - заявила співачка.


Александра Павленко, politeka.net





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