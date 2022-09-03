Під Києвом затримано торговця зброєю, фото та відео

Поліція затримала торговця боєприпасами в Ковалині Бориспільського району Київської області. У нього вилучили понад 700 набоїв до автоматичної зброї, гранати із запалами та пістолет, які чоловік збував за готівку в порушення українського законодавства.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Поліція затримала 36-річного правопорушника "на гарячому". Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

"Спочатку поліцейські Переяслава задокументували правопорушника на збуті 250 набоїв калібру 5,45 та гранати Ф-1 із запалом. В подальшому правоохоронці вилучили ще 250 набоїв того ж калібру. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта також вилучено 219 набоїв до автомата, гранату Ф-1 із запалом, гранату РГД-5 та пістолет з ознаками перероблення", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ, за фактом незаконного носіння, зберігання та збуту бойових припасів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion