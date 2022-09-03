Тіна Кароль схудла і показала нову фігуру у прозорій сукні з декольте та розрізом

Тіна Кароль помітно схудла. Популярна українська співачка похвалилася новою фігурою у прозорій сукні з розрізом та шлейфом.

Зірка "Євробачення-2006" показала результат роботи над собою. Вона постала в примірочній, позуючи в прозорій сірій сукні з глибоким декольте та розрізом до стегна. Вбрання – від українського бренду Lever Couture. Тіна Кароль стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на камеру.

Виконавиця хіта "Выше облаков" постала з жіночною зачіскою. Вона зібрала завите в локони волосся на потилиці.

Тіна виглядала стрункішою. Вона похвалилася вигинами, але вирішила не розкривати секретів б'юті-змін.

"Я не втрималася і зняла дещо із вчорашньої колекції, скоро побачите результат. Рецепт схуднення не скажу. Тому що його немає", - зазначила артистка.

Шанувальники адресували знаменитості компліменти.

"Чарівна, діва", "Яка худорлява!", "Розкажи, що їла? Чи нічого? Але результат неймовірний", "Дуже круто пострункішала!", "Ось це фігура, приголомшлива", "Напрочуд гарна співачка", "Ого, дуже витончена", "Улюблена наша, виглядаєте на мільйон!" – прокоментували фанати.

Нагадаємо, Кароль зараз знаходиться в Токіо. Вона представила у Японії свій новий міні-альбом LELEKA під час фешн-шоу бренду Lever Couture. Українська зірка стала голосом модної колекції, над якою працювали дизайнер Леся Верлінг'єрі та креативний директор Lady Gaga Нікола Формічетті.

Тіна Кароль викликала фурор на Тижні моди у Японії. Вона з'явилася на публіці в сяючій прозорій сукні з паєток та бахромою на голові.