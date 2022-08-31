Астаф'єва підкорила натуральною красою в образі рибалки: "Просто красуня без макіяжу"

Актриса і співачка Даша Астаф'єва не так часто проводить час на рибалці останнім часом, адже співачка активно волонтерить і виступає на благодійних концертах.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча, актриса та співачка Даша Астаф'єва якщо треба вибирати між посиденьками з подругами в кафе та своїм хобі, віддасть перевагу другому варіанту. Тому що її хобі – риболовля. Коли у Даші з'являється вільний час, вона вирушає на ставок ловити карасів.

Нові фото з риболовлі з'явилися у її Інстаграм-Stories.

На всіх фото зірка позує без макіяжу та щасливою посмішкою, захоплюючи природною красою. Співачка справді просто красуня без макіяжу. Вона не так часто проводить час на рибалці останнім часом, адже співачка активно волонтерить і виступає на благодійних концертах.

На рибалку співачка Даша Астаф'єва вирушила у зручному одязі - на ній була чорна толстовка з яскравим принтом і такого ж кольору лосини з кросівками.

На фото артистка зображена на тлі озера - ймовірно, вона знаходиться за містом або природним парком. Крім того, вона показала, що цього разу на рибалці у неї був непоганий улов.

"Все одно улов буде. Гортайте далі. Рибалка спить, а риба себе сама на гачок ловить", - підписала кадри Даша Астаф'єва.