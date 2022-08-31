Ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення: "Вона каже мені..."
Інтерв'юер та телеведучий Анатолій Анатоліч згадав, що на третій чи четвертий день війни розмовляв із Лободою телефоном десь годину.
Після 24 лютого співачка Світлана Лобода прийшла до тями і поїхала з росії та допомагає Україні з благодійною метою.
Український інтерв'юер та телеведучий Анатолій Анатоліч пояснив в інтерв'ю для Новини.LIVE, хоч Лобода там і працювала, але українські закони не порушувала. Крім того, він заступився за неї і поставив її як приклад багатьом українцям, які все ще залишилися в росії.
"З тих українців, хто був популярний та поїхав - це Лобода, актриса із серіалу "Кухня" Катя Кузнєцова. Хто ще? А ніхто, на хрін, більше не поїхав. Тобто більшість українців, які були популярні в росії, залишилися там і мовчать. Виїхали одиниці. Тому для мене приклад Лободи та Кузнєцової — це класний приклад", — зазначив Анатолій Анатоліч.
Він також згадав, що на третій чи четвертий день війни розмовляв із Лободою телефоном десь годину.
"І вона каже мені: "Ось я не можу зараз нічого сказати..." Її завдання в цей час було виїхати. Вона поїхала і почала говорити відкрито. Звичайно, її хейтили... Досі хейтять... Це нормально, це досить нормальна реакція", - зазначив Анатолій Анатоліч.