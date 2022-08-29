Зірка «Абатство Даунтон» озвучив фільм про зруйновані Росією пам’ятки Харкова

Британський актор Г?ю Бонневіль, відомий завдяки ролі Роберта Кроулі в серіалі «Абатство Даунтон», озвучив історію пошкоджених та зруйнованих культурних пам'яток Харкова в рамках міжнародного проєкту Українського Інституту «Postcards from Ukraine».

З початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 450 унікальних культурних та історичних об?єктів. Український Інститут за підтримки USAID запустив міжнародну кампанію «Листівки з України» / «Postcards from Ukraine», яка розповідає про зруйновані пам?ятки України. В рамках проєкту створено єдину базу із 100 пам'ятків, де можна побачити масштаби руйнувань та прочитати історію кожної пам?ятки українською та англійською мовами.

«Історичний центр і вирви від снарядів на Майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого вартує свобода у ХХІ столітті. Проте можна знищити майдани, але не свободу», – промовляє у відео Г?ю Бонневіль.

З початку повномасштабної війни актор активно підтримує Україну у соціальних мережах, зверненнях та зборах грошей для гуманітарної та мілітарної допомоги.

«Нам потрібно більше розповідати про причини та форму цієї війни, щоб іноземці розуміли масштаби та наслідки, які вона матиме не лише для української культури, а й для європейської та світової загалом. Важливо знаходити однодумців, серед зірок та інфлюенсерів в інших країнах, які своїми голосами зможуть донести правду про жахи цієї війни до більшої кількості людей у світі», - зазначила керівниця комунікацій Українського інституту Ксенія Калина.

Невдовзі Український Інститут презентує ще сім відео, в яких взяли участь гурти українські та світові зірки. Команда проєкту закликає розказувати світові про знищення української культури, незалежно від місця розташування розповсюджувати листівки в соціальних мережах та надсилати їх своїм іноземним друзям, щоб світ дізнався правду, про те, як Росія знищує культурну спадщину України.