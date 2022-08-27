Розстріляв прапор України та погрожував гранатою: під Києвом затримали неадеквата із рушницею, фото

У ніч проти п'ятниці, 26 серпня, в Обухівському районі Київщини правоохоронці затримали неадекватного чоловіка, який розстріляв українських прапор та погрожував поліцейським гранатою, інформує Апостроф.

Деталями події поділився начальник головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

Він розповів про те, що тридцятирічний чоловік спочатку почав стріляти зі рушниці по прапору України, а коли на місце приїхали правоохоронці, неадекват схопив гранату та погрожував підірвати себе та поліцейських.

Після цього правоохоронці, оперативно зреагувавши на загрозу, одягли кайданки зловмиснику, який, як виявилося, перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього вилучили зброю, патрони та гранату Ф-1.

"Наразі молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні Нєбитова.

Він підкреслив, що це ганебна і неприпустима поведінка під час військового стану, і поліція жорстко реагуватиме на такі злочини.


Інна Погрібна, Апостроф





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