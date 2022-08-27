Jerry Heil чесно показала, як виглядає без макіяжу: "Заснула на балконі - прокинулася..."

Jerry Heil поділилася кадрами з ранку, здивувавши своє місце розташування.

Як пише Politeka.net , Jerry Heil – відома українська співачка та композитор пісень. Зірка прославилася завдяки хіту "Охорона, скасування", який вона випустила разом із альбомом "Я Яна" (так звати артистку). Тепер зірка співпрацює з Надією Дорофєєвою та багатьма іншими українськими виконавцями. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А на нових сторіс в Інстаграм Jerry Heil вирішила розповісти про свої пригоди.

"Заснула на балконі - прокинулася тут...", - написала зірка у сторіс.

"Я спала спочатку сьогодні на балконі у свого друга у Варшаві, а потім приїхала до своїх друзів у готель і доспала тут у коридорі. Я в коридорі в готелі. Доброго ранку", - сказала Jerry Heil, показуючи обстановку.

Відео опублікувала Alyona Alyona у себе в Інстаграм з Jerry Heil. Відомо, що артистки зараз дуже добре дружать.