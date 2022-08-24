Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорому міні засвітила красу: "З мрією про..."

Христина Соловій

Улюблениця Святослава Вакарчука Христина Соловій вразила виглядом у прозорому міні, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Христина Соловій – відома українська співачка. Виконавиця прославилася завдяки участі у "Голосі країни", де її наставником став Святослав Вакарчук. Після проекту Вакарчук продовжив співпрацювати із Соловій, продюсуючи співачку. Наразі Христина досить впізнавана артистка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. Зірка там ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Соловій поділилася фото, де позувала у прозорій міні сукні. Зірка сиділа на стільці, вражаючи виглядом.

"З мрією про "Кримський бавовну", - написано було під публікацією.

Повідомлялося, що Соловій поділилася фотографією з котом та безліччю букетів квітів, які їй подарували фанати після концерту.

"Софії Ротару не сподобалося б, як ви засипаєте мене квітами на концертах. Але, набагато більшим задоволенням для мене допомога тваринам", - написала Крістіна в публікації.


Артём Батечко, politeka.net





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